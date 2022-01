Warteschleife nach Erfolg in Fernseh-Show

Wir haben bei den beiden nachgefragt, was seitdem passiert ist. „Eine GmbH wurde gegründet, das Geld, insgesamt 15.000 Euro, wurde überwiesen, bei Media-Shop sind wir online gelistet“, erzählen sie. Aber ansonsten herrscht fast so etwas wie Funkstille. Dabei ging es dem Duo ja nie um das Geld. Das wurde auch beim Pitch in der Sendung (Ausstrahlung war am 12.…10.) deutlich, den Investoren wurde der Einstieg ins Unternehmen um einen symbolischen Euro angeboten. Das gab es in der Show noch nie! Am Ende bekam das Trio Katharina Schneider, Bernd Hinteregger und Martin Rohla den Zuschlag und 15 Prozent Unternehmensanteile. „So haben wir die Chance, auch im Handel voll durchzustarten“, freute sich Roman Sixl. Die Hoffnung auf die Unterstützung und das Netzwerk der Investoren war enorm – „aber wir hängen irgendwie in einer ständigen Warteschleife“. Dennoch: Die Hoffnung stirbt zuletzt...