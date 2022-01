Jugendliche stahlen in Hartberg Moped

Roller versteckt

Weitere Ermittlungen führten die Beamten jedenfalls zu einem 13-Jährigen und einem 14-Jährigen - beide ebenfalls aus Hartberg. Sie stehen im Verdacht den Roller im Dezember gestohlen zu haben. Durch weitere Befragungen fanden die Polizisten schließlich am vergangenen Dienstag in einem Versteck in der Nähe des Hartberger Stadtparks das gestohlene Moped. Roller und Kennzeichen wurden an den Besitzer übergeben - das Burschen-Trio wurde angezeigt.