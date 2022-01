Skiunfälle fordern fünf Schwerverletzte

Gegen Mittag verletzte sich die nächste Skifahrerin am Zwölferkogel in Hinterglemm schwer: Sie fuhr mit einem Tschechen zusammen und zog sich dabei beträchtliche Verletzungen zu. So auch am Nachmittag in Schönleiten, wo ein Niederösterreicher mit einem Unbekannten zusammenstoß und sich dabei mehrere Rippen brach.