Corona-Schock: 4044 neue Fälle in Niederösterreich

Auf „Krone“-Bericht folgt offener Brief an Minister

Positive Folgen hatte indes der „Krone“-Bericht über die Probleme der Landsleute, die – weil sie sich vor der Vier-Monats-Frist den dritten Stich holten – Probleme beim Grünen Pass haben. Landesvize Stephan Pernkopf und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig haben zu dem Thema gestern einen offenen Brief an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein versandt!