Einbrecher-Bande ist endlich hinter Gittern

Gutgelaunt und vollgepackt mit Diebesgut, so gerieten die mutmaßlichen Einbrecher am Autobahnrastplatz Schwechat Ende Oktober in die Fänge der heimischen Exekutive. Unmittelbar bevor die Rumänen, im Alter von 31 bis 36 Jahren, von Beamten des heimischen Landeskriminalamtes angehalten und festgenommen wurden, hatten sie laut Ermittlern zwei Baustelleneinbrüche in St. Valentin, Bezirk Amstetten, verübt.