Radarwarngeräte am Zoll vorbeigeschmuggelt?

Bei unseren Nachbarn verboten, in Österreich nur der Besitz erlaubt: Doch über die Mama in Vorarlberg leitete ein 33-Jähriger Radarwarngeräte aus Amerika nach Deutschland weiter - teilweise ohne Zollabgaben bezahlt zu haben. „Ich wusste nicht einmal, was in den Packtln drinnen war“, meinte der Angeklagte.