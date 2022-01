Mitfahrer kommt bei Crash in Kapfenberg ums Leben

Zum Umfallhergang ist bekannt, dass ein 27-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kurz vor Mitternacht mit einem Pkw auf der B116 von Bruck kommend in Richtung Kapfenberg unterwegs war. Als er im Bereich Mürzbogen nach rechts in die Arbeitergasse einbog, kam der Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr einen Hang in Richtung Bundesstraße (B116) hinauf. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrmals, prallte gegen einen Baum und kam schließlich auf der Straße zum Stillstand.