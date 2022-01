Pkw landete in Kundl in Garten von Einfamilienhaus

„Durch den Anprall an die Garteneinfriedung überschlug sich der Pkw und kam im Garten eines Einfamilienhauses am Dach zu liegen“, heißt es seitens der Polizei. Der 19-Jährige wurde mit erheblichen Verletzungen in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. „Sowohl die Garteneinfriedung und die Garagenmauer des Einfamilienhauses als auch die Straßenlaterne wurden durch den Unfall beschädigt“, erklärt die Exekutive.