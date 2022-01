Sie sorgen für Blickfänge in der Steiermark

Rekord-Bilanz 2021

Laut den Werbe-Experten war 2021 das beste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte und das, obwohl man meinen möchte, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens hätten die Außenwerbung stark getroffen. „Das Gegenteil war der Fall. Wir haben als Gesamtkonzern inklusive Beteiligungen rund 60 Millionen Euro Umsatz gemacht. Davon spülen wir jährlich ergebnismäßig einige Millionen in die Stadtkasse“, so Weber.