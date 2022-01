Marc Pircher: „Konnte viele Dinge neu sortieren“

Mit Ihrer Lebensgefährtin Martina und ihrem einjährigen Sohn Luis leben Sie im Kanton Zug in der Schweiz. Vermissen Sie ab und zu ihre Heimat Tirol?

Ich bin ja der Liebe wegen in die Schweiz gezogen und fühle mich am Zugersee sehr wohl. Auch die Landschaft ist der in Tirol sehr ähnlich. Um mich herum gleicht sie der am Achensee.