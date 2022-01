Altes Firmenareal als modernste Gokart-Halle

Motorsportfreunde kennen das Gesicht hinter dem äußerst ambitionierten Vorhaben: Birgit Weber betreibt bereits in Stetteldorf im Bezirk Korneuburg und in Grafenwörth im Bezirk Tulln zwei Strecken in Niederösterreich. Nun plant die Unternehmerin in St. Pölten gleich die modernste Gokart-Halle des Landes.