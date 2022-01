Rollstuhlfahrer auf Schutzweg von Auto erfasst

Tragischer Unfall in Graz: Am Freitagnachmittag dürfte ein 24-jähriger Autofahrer beim Abbiegen in eine Seitenstraße am dortigen Schutzweg einen Rollstuhlfahrer übersehen haben. Der 35-Jährige wurde durch den Aufprall aus seinem elektrischen Rollstuhl geschleudert und schwer verletzt.