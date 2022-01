Sturm-Camp: Schicker gibt Stürmer-Update!

Die „Krone“ berichtet aus dem Sturm-Trainingslager im slowenischen Catez: Nach einem anstrengenden Trainingstag bereiten sich die Mannen von Cheftrainer Christian Ilzer auf das erste Testspiel der Vorbereitung am Samstag gegen MOL Fehervar vor. Andreas Schicker fand zwischendurch Zeit für ein Interview: So steht‘s um die Stürmersuche bei den Schwarz-Weißen. Plus: Die besten Bilder vom sonnigen Trainingsplatz und von den schweißtreibenden Einheiten.