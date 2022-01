Freude über Großspende nach Brandeinsatz

Bei der geretteten Person handelte es sich nämlich um ein Familienmitglied von Gerlinde Aumann aus Hüttendorf - übrigens auch eine fleißige Autorin in Sachen Weinviertler Schmankerlrezepte. Kurzerhand entschloss sich die dankbare Frau dazu, den Reinerlös ihres Kochbuches als Zeichen der Wertschätzung an die Feuerwehren Hüttendorf und Mistelbach zu spenden. Beim Vertrieb ihres Buches gab Aumann jedenfalls alles, um den Reinerlös auch wirklich in die Höhe zu treiben. So stand sie sogar bei winterlichen Temperaturen auf einem örtlichen Markt und pries dort ihr Werk an.