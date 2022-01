Edlinger fehlte gut eine Minute auf Bronzemedaille

„Ich war heute in einer neuen Situation, denn erstmals seit sechs Jahren bin ich ohne Guide gestartet. Am Anfang habe ich mich gut gefühlt, dann haben mich die Kräfte verlassen und ich bin komplett blau gegangen. Der vierte Platz ist nicht der glücklichste, aber das Gute daran ist, dass ich weiß, dass ich es viel besser kann“, blickt die Fuschlerin, die nun in einer anderen Klasse läuft, auf die nächsten Rennen, „in denen es nur bergauf gehen kann.“