Auf eine Melange mit der kleinen Schwarzen

Kommentar von Biologe und Verhaltensforscher Prof. Kurt Kotrschal

In Österreich leben etwa 1,6 Millionen Katzen, doppelt so viele wie Hunde. Dabei hatten es die Vorfahren unserer Hauskatzen vor 10.000 Jahren nicht auf die Gesellschaft der Menschen abgesehen, sondern auf die Mäuse, die deren Getreidevorräte anknabberten. Man fand Gefallen aneinander und blieb zusammen. Katzen sind beliebt, weil sie nicht wie die Hunde ständig was von uns wollen. Eine Katze kann schon mal einen Tag alleine zu Hause bleiben - am besten in Gesellschaft einer netten Kollegin. Hunde dagegen stammen vom Rudeltier Wolf ab, sie MÜSSEN sich daher an uns binden.