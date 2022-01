Salzburger Mozartwoche 2022 wird abgesagt

Der 266. Geburtstag von Wolfgang Amadé Mozart wird am 27.Jänner nicht im Rahmen der Mozartwoche gefeiert. Das weltweit bedeutendste Mozartfestival, das in diesem Jahr von 27. Jänner bis 6. Februar über die Bühne hätte gehen sollen, wurde Corona-bedingt abgesagt. „Die Lage in Salzburg hat sich dramatisch verschlechtert und es ist, nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden, keine Besserung in Sicht“, informierte Intendant Rolando Villazon.