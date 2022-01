Maier vor Heimrennen: „Ich freue mich darauf“

Beflügelt vom besten Weltcupresultat im Dezember in Val d’Isère will Sabrina Maier nun in Zauchensee nachlegen. Dort holte die 27-Jährige vom SC Saalbach-Hinterglemm 2016 erste Weltcup-Punkte in der Abfahrt und im Super G. Im Jahr danach begann eine unheimliche Verletzungsserie.