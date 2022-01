Testpflicht auch in Bad Erlacher Kindergarten

Nach der Gemeinde Sommerrein bei Bezirk Bruck an der Leitha setzt man nun auch in Bad Erlach, Bezirk Wiener Neustadt, auf eine stärkere Absicherung im Kindergarten-Betrieb. Während man nämlich im Land bei verpflichtenden Tests im Kindergartenbereich noch zuwartet und so die Ausbreitung der Omikron-Welle offenbar in Kauf nimmt, will Bürgermeister Johann Rädler nicht tatenlos zusehen: „Unsere Verordnung ist im Sinne der Solidarität eine unbedingt notwendige Maßnahme, um andere Kinder nicht zu gefährden. Wir wissen was uns bevorsteht und müssen jetzt rasch handeln“, sagt Rädler im Gespräch mit der „Krone“.