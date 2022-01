Verletzungs-Aus für Kiefer - aber Olympia steht

Optimistisch war Eiskunst-Paarläufer Severin Kiefer mit Partnerin Miriam Ziegler zur Europameisterschaft nach Tallinn (Est) gereist. Doch am Montag folgte Ernüchterung. „Ich bin im ersten Training des Tages nach wenigen Minuten mit vollem Gewicht auf meine linke Hand gefallen und habe mich am Handgelenk verletzt“, erzählte der 31-Jährige der „Krone“. Deshalb musste er die Teilnahme an der EM absagen und wieder nach Salzburg zurückfliegen. Wie schwer die Verletzung wirklich ist, sollen genauere Untersuchungen klären. Immerhin hatte der Kuchler Glück im Unglück: Seine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen soll nicht in Gefahr sein! „Ich habe relativ schnell gemerkt, dass es etwas besser wird. Deshalb rechne ich fest damit, dass ich in Peking dabei sein werde.“