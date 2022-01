In Donau gestürzt: Frau rettet sich selbst aus Pkw

Augenzeugen meldeten gegen 8 Uhr per Notruf, dass ein Auto in die Donau gestürzt sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der weiße Mercedes bereits unter Wasser. Weil man nicht wusste, ob sich noch eine Person in dem Fahrzeug befand, sprang der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kritzendorf ins Wasser und schwamm zu dem Pkw, wie seine Kameraden später auf Facebook bekannt gaben.