Mehr Wucht! So steht‘s um den neuen Sturm-Stürmer

Am Mittwoch reist Sturm statt ins Trainingslager in die Türkei ins weniger weit entfernte Camp nach Slowenien - im Bus nach Catez sitzt nach dem Abgang von Kelvin Yeboah allerdings mit Jakob Jantscher nur mehr ein Stürmer. Jantscher ist selbst am Transfermarkt gefragt. Trainer Christian Ilzer ist aber nicht nervös.