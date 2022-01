Schatten fällt auf Sonnenstrom-Freiflächenprojekte

In Großriedenthal, Bezirk Tulln, wird nun ebenfalls ein Fotovoltaik-Projekt auf dem freien Feld geplant. Verantwortlich ist dafür die WEB-Windenergie aus Pfaffenschlag im Waldviertel. Elf Hektar Land sollen für lediglich rund vier Hektar PV-Anlage „verloren“ gehen. Für Bürgermeister Franz Schneider hat die Anlage aber auch viele gute Seiten: „Der Boden ist nicht besonders hochwertig, und es bleibt abseits der Paneele genug Platz für landwirtschaftliche Nutzung. In Zukunft könnte man ja auch Biodiversitätsflächen darauf anlegen“, so der Ortschef und Bio-Winzer. In der Gemeinde treffen seine Ansichten nicht nur auf Gegenliebe: „Für vier Hektar PV macht man elf Hektar Boden unbewirtschaftbar. Typisch Bauernfunktionär“, merkt ein Kritiker an.