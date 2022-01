Land verliert teuren Prozess um Kindergarten-Bau

Von Lackner heißt es dazu: „Der Fall wurde von der Abteilung 6 in Zusammenarbeit mit dem Verfassungsdienst (wie in solchen Fällen üblich) beurteilt. Das Vorgehen war richtlinienkonform.“ Knapp äußert sich auf Anfrage auch der Verfassungsdienst selbst: „Der Rechtsmeinung des Landes, die Förderrichtlinien seien nicht erfüllt worden, wurde in zwei Instanzen entsprochen. Das OGH-Urteil war anderer Ansicht.“