Penthouse inmitten Salzburgs sorgt für Wirbel

Aufbau thront weiter über den Dächern der Stadt

„Die Behörde muss Vollstreckungsmaßnahmen einleiten. Mir scheint aber, dass sie es damit nicht sonderlich eilig hat“, sagt Anwalt Gernot Herzog, der einen der Nachbarn vertritt. Am Baurechtsamt will das Chef Alexander Würfl so nicht stehen lassen: „Das Erkenntnis des Gerichts ist umzusetzen“, sagt Würfl. Nur: Seit der Gerichtsentscheidung habe Kainz viele Verfahren angestrengt – und die seien abzuarbeiten. Auch Strafen seien verhängt worden. „Das Ganze wirkt sich aber nicht auf das Kapselhotel aus, weil das Penthouse nicht Teil davon ist“, so Würfl.