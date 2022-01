Regionalförderungen: „Zugpferde“ für den Tourismus

Über die Wirtschaftsagentur Ecoplus fördert das Land seit mehr als 30 Jahren gezielt regionale Projekte: Zuletzt waren es 176, ein Topwert seit der Gründung der Aktion. Der Zahlensturz fällt in die richtige Richtung – so konnten durch Förderungen von 37 Millionen Euro 73 Millionen Euro an Investitionen ausgelöst werden.