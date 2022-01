Handball-Legende soll Bärnbach/Köflach retten

Diese Ablöse kam nicht überraschend - sie zeichnete sich vielmehr seit Wochen ab! Nach sechs Pleiten am Stück zog Bärnbach/Köflach die Reißleine und setzte Trainer Vladimir Vujovic vor die Tür. Dabei hatte der Coach den Handball-Traditionsklub in der letzten HLA-Saison noch ins Viertelfinale geführt. Doch jetzt mussten die weststeirischen Bosse einfach reagieren, als Schlusslicht ist man schnurstracks in die Zweitklassigkeit unterwegs.