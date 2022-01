„3 Tage Jazz“-Veranstalter kapituliert vor Corona

Geplant war das Festival vom 28. bis 30. Jänner. Aber: „Die Infektionszahlen steigen in Österreich und ganz Europa gerade zu einem neuen Peak und immer mehr Länder werden zu Hochrisikoländer erklärt. Dies betrifft leider auch fünf Bands unseres diesjährigen Line-Ups. Hinzu kommt eine Sperrstunde von 22.00 Uhr, Abstandsregelungen und Personengrenzen, die uns schließlich die Entscheidung abgenommen haben. Aus diesem Grund entscheiden wir uns schweren Herzens dazu, die diesjährige Ausgabe unseres Winterfestivals in Saalfelden Leogang erneut abzusagen“, schreiben die Veranstalter in einer Aussendung.