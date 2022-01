Niederösterreich ist das weite Land der Lehrlinge

Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen. Um jungen Talenten einen sicheren und soliden Ausbildungsplatz zu ermöglichen, bietet das Land bis zu 80 jungen Menschen die Chance auf eine Lehrstelle in der Landesverwaltung. „Alleine im letzten Jahr haben wir 72 Lehrlinge aufgenommen“, freuen sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Martin Eichtinger. Ob Verwaltungsassistenz, IT-Bereich, Buchbindetechnik oder in der Landesgesundheitsagentur, Interessierte können aus 14 Berufen wählen. Zusätzlich werden 550 Praktikumsplätze für Schüler und Studenten vergeben. Seit dem Sommer neu im Angebot ist das Wahlfach „Public Health“ in Kooperation mit der Med-Uni Wien.