Reproduktionsfaktor steigt in Salzburg weiter

Innerhalb Salzburgs gibt es große regionale Unterschiede bei der Sieben-Tage-Inzidenz: Im Pongau schnellte der Wert auf 3.028,6, in diesem Bezirk gab es mit 2.810 aktiv infizierten Personen um 341 mehr registrierte Fälle als am Vortag. An zweiter Stelle liegt der Lungau mit einer Inzidenz von 2.231,8. Im Flachgau und in der Stadt Salzburg wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 706,2 bzw. 731,6 angegeben.