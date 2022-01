Ilz: Fernfahrer bedrohte Kollegen mit Messer

Am Samstagabend eskalierte ein Streit zwischen zwei rumänischen Lkw-Fahrern auf einem Autobahnparkplatz in Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Plötzlich zückte der Jüngere (40) ein Küchenmesser und bedrohte seinen 55-jährigen Kollegen mit dem Umbringen. Dieser flüchtete und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, schlief der Verdächtigte in der Fahrerkabine seines Lastwagens - wie sich herausstellte war er schwer alkoholisiert. Der 40-Jährige wurde festgenommen.