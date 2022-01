Startschuss für autofreie Grazer Innenstadt

Schon im Vorjahr waren sich unter Bürgermeister Siegfried Nagl (fast) alle Parteien darüber einig: Die Autos sollen möglichst raus aus dem Zentrum der Murmetropole - und die betroffenen Straßen und Plätze so wieder mit Leben erfüllt werden. Seit November zeichnet nun eine Grüne für die Verkehrspolitik verantwortlich, nun will man auch Nägel mit Köpfen machen. „Unser Ziel ist es, das autofreie Zentrum in Graz schrittweise in den nächsten Jahren umzusetzen“, stellt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner klar.