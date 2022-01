Mental schwierige Situation für Julian Eberhard

Eberhard ist Realist und stellt daher klar. „Ich hoffe nicht auf ein Wunder, sondern mache jetzt einen gewissenhaften Aufbau und will mich dann über die Rennen qualifizieren.“ Um das zu schaffen, schuftet er aktuell zuhause in Saalfelden und arbeitet, so gut es die Umstände zulassen, an seiner Fitness. „Die ist das Wichtigste, denn ich will nie einfach nur mitlaufen.“