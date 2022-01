Barcelona vermeidet Blamage gegen Drittligist

Damit wurde es doch noch ein gelungenes Comeback für den 38 Jahre alten Dani Alves, der erstmals seit dem 22. Juni 2016 wieder in einem Pflichtspiel für den FC Barcelona aufgelaufen war. Hugo Diaz hatte Linares nach 19 Minuten per Kopf in Führung gebracht. Dem Team von Xavi Hernandez fiel daraufhin lange Zeit nicht viel ein.