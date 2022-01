Privatjets haben Salzburg immer öfter am Radar

Salzburg oft auch ein Umsteigepunkt nach Zell

Endstation ist dabei für die Gäste oft nicht. Die Linzer bieten mit einem Pinzgauer Partner auch Helikopterflüge zum Flugplatz Zell an – die Düsenjets der Globe Air sind dort nicht zugelassen. Wegen des bisher wenig winterlichen Wetters nutzen das allerdings wenige. Auch Limousinen sind wenig gefragt, weiß Anbieter Richard Stocker. „Wir verzeichnen ein Minus von 60 Prozent, viele fahren mit eigenen Autos weiter.“ Am Zeller Landeplatz beobachte man dieser Tage keine Privatjets, so Geschäftsführer Hannes Walcher. „Die sind bei uns kein Thema, unsere Landebahn ist dafür zu kurz“, so Walcher. Derzeit verursachten Unsicherheiten um die Einreiseverordnung das Ausbleiben der Sportflieger, die man streng kontrolliere. „50 Prozent davon kommen aus Deutschland, die fallen fast ganz weg“, so der Flugplatz-Chef, der davon ausgeht, dass sich das gewerbliche Flugaufkommen bei 75 Prozent einpendelt.