Salzburger Film bei Ophüls Preis vertreten

Eva arbeitet in einem Architekturbüro, wo sie mehr und mehr mit den Hierarchien eines männlich dominierten Arbeitsplatzes konfrontiert wird. „Mir war wichtig, dass ich diesen Film auch aus einer weiblichen Perspektive erarbeite“, erzählt Regisseur Gerald Sommerauer der „Krone“. „Deshalb habe ich für diese Arbeit Genia Leis als Co-Regisseurin mit an Bord geholt“, so Sommerauer weiter. Leis studierte Bühnen- und Kostümbild an der Universität Mozarteum.