Bus ging auf A1 während der Fahrt in Flammen auf

In dem rumänischen Linienbus befanden sich zwei Chauffeure und elf Passagiere, teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage der APA mit. Der Brand breitete sich rasch aus, sodass das Kraftfahrzeug bei Eintreffen der Feuerwehren bereits in Vollbrand stand, berichtete die FF. Der Bus wurde durch die Flammen zerstört und musste unter anderem mithilfe eines Kranfahrzeuges geborgen werden. Die Richtungsfahrbahn Wien war während der Arbeiten gesperrt. Die Brandursache soll in den nächsten Tagen ermittelt werden. Insgesamt löschten vier Feuerwehren die Flammen.