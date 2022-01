Protest: Steirische Kirchen lehnen Atom-Pläne ab!

„Ganz im Sinne aller Schöpfungsverantwortung“

Schon im Vorjahr positionierte sich Steiermark Bischof Wilhelm Krautwaschl in der „Krone“: „Das Risiko hinter der Atomkraft ist enorm - man denke an die Katastrophen in Tschernobyl oder in Fukushima. Selbst wenn nichts passiert, entsteht radioaktiver Abfall, der jahrhundertelang Probleme macht.“ Das in die Jahre gekommene Atomkraftwerk in Krško durch eine nachhaltige Form der Energiegewinnung zu ersetzen, wäre „ganz im Sinne unser aller Schöpfungsverantwortung“, sagt Krautwaschl.