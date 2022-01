Baustart ist noch in diesem Sommer möglich

In der Stadt Salzburg ist ein Baustart für die umstrittene Erweiterung der Mönchsberggarage in greifbare Nähe gerückt. Das Landesverwaltungsgericht (LVwG) hat nun die Beschwerde gegen die Ende Mai erteilte naturschutzrechtliche Bewilligung abgewiesen. Damit könnten schon in diesem Sommer die Bagger auffahren. Eine Revision gegen die Entscheidung vor dem Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof wäre zwar noch möglich, sie hätte aber keine aufschiebende Wirkung mehr.