Die wichtigsten Fragen vor dem Sturm-Start

Alles ruhig! Aber man hat in den letzten zwei Tagen gemerkt, dass es am Markt losgeht. Es gibt lose Anfragen, aber nichts Offizielles. Das Transferfenster ist bis zum siebenten Februar offen, bis dahin kann immer was passieren. Unser Ziel ist es, die Mannschaft beisammenzuhalten. Sollte uns kein Spieler mehr verlassen, wird Kronberger auch der einzige Winter-Neuzugang bleiben.