Absage nach Aufregung um Gasteiner Perchtenlauf

Mit blumigen Kappen und stimmigen Kostümen waren die Perchten am Sonntag in Bad Gastein unterwegs. Ein Brauch, der nur alle vier Jahre dort stattfindet. Doch die Brauchtumsveranstaltung hat aufgrund der Covid-Regeln ein Nachspiel, da wohl keine Genehmigung bei der Bezirkshauptmannschaft eingeholt worden ist. Direkte Konsequenz: Der für den Donnerstag geplante Lauf in Bad Hofgastein ist abgesagt worden, heißt es via Facebook. Der Lauf soll am 6. Jänner 2023 nachgeholt werden.