Totes Holz soll akut gefährdete Käfer-Art retten

Das Buchen-Totholz dient dem Alpenbock (Rosalia Alpina) als Grundlage zur Vermehrung, nur hier legt er seine Eier. Es dauert drei Jahre von der Larve bis zum erwachsenen Käfer, so lange muss das Holz im Wald bleiben. Durch viele Extremwetterereignisse in den vergangenen Jahren (Sturmtief Paula, Schnee- und Eisbruch) wurden die natürlichen Lebensräume des Alpenbocks aber stark reduziert, in einigen Bereichen ist wenig passendes Totholz vorhanden.