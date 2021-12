Langläufer attackiert Jugendlichen (13) mit Stock

Stock bohrte sich in Oberschenkel

Der 13-Jährige stellte den Mann zur Rede, woraufhin dieser stehen blieb, wendete und auf den Jugendlichen zukam. „In weiterer Folge schlug der Unbekannte mit einem Langlaufstock auf den rechten Unterarm des 13-Jährigen, wodurch sich die Spitze des Stockes durch die Hose in seinen Oberschenkel bohrte“. Nach einem kurzen Wortwechsel fuhr der Unbekannte in Richtung Grän weiter. Der 13-Jährige erlitt bei dem Angriff eine offene blutende Wunde am linken Oberschenkel.