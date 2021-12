Philharmonie Salzburg springt für Würth ein

Der Auftritt von Pianist Lars Vogt findet wie geplant statt. Während der erste Programmteil unverändert bleibt, kommt es im Zweiten zu einer Änderung: Vor der Pause steht van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5, Es-Dur, op. 73 an. Nach der Pause sind in chronologischer Reihenfolge der Frühlingsstimmenwalzer, die Tritsch-Tratsch Polka und der Spanische Marsch (alle Johann Strauß Sohn), Por una cabeza (Carlos Gardel), Libertango (Astor Piazzolla) und Unter Donner und Blitz, op. 324 sowie An der schönen blauen Donau, op. 314 (jeweils Strauß Sohn) angesetzt.