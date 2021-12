Achter Sieg! 99ers stellen den Klubrekord ein

Toller Jahresabschluss! Kurz vor Schluss ließen sich die Grazer Eishockey-Cracks beim Stand von 3:2 am Donnerstagabend in Tschechien noch die Butter vom Brot nehmen, mussten gegen Znaim doch noch in die Überspielzeit. In der allerdings Ben Blood und Co. im Penaltyschießen den achten Sieg in Folge fixierten - das war den Murstädtern zuletzt im Frühjahr 2019 gelungen!