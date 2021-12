Besondere Weihnachten - Sturm-Duo im Waisenhaus

Der Heilige Abend war schon ein paar Stunden vorüber, da lag Walter Wenegger in seinem Hotelbett in Tansania und konnte noch immer nicht schlafen. „So etwas geht einem nicht aus dem Kopf. Diese Armut holt dich auf den Boden der Realität zurück“, sagt Sturms Medienchef. Wenegger feierte Weihachten heuer in einem Waisenhaus, das die „Power Foundation“ in der Küstenmetropole Daressalam errichtet hat. Vier Steirer haben die Wohltätigkeitsorganisation vor etwa einem Jahr ins Leben gerufen, um Kindern ein besseres Leben, überhaupt ein Zuhause zu ermöglichen. Das Waisenhaus wurde dieser Tage eingeweiht. Sturm-II-Coach Thomas Hösele und eben Wenegger waren vor Ort und kamen selbstredend nicht mit leeren Händen zur Bescherung. Das Duo brachte Koffer voller Weihnachtsgeschenke mit - Sturm-Dressen, Malbücher, Buntstifte und vieles mehr! Das Leuchten der Kinderaugen werden die beiden ihr Lebtag nicht vergessen. „Ohne Aufforderung haben sich die Kleinen plötzlich in Reih und Glied aufgestellt, anschließend sind sie ganz still zum Christbaum gegangen und haben ihr Geschenk in Empfang genommen“, bekommt Wenegger Gänsehaut, wenn er an die berührenden Szenen denkt. „Es waren nur Kleinigkeiten, aber sie waren dafür so unglaublich dankbar.“