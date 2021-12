Grazer Super-Fan denkt 365 Tage an Ostbahn Kurti

Alles begann mit 17 Jahren

„Bei mir war es ein Konzert am Schloßberg mit 17“, erzählt Steinacher. „Eigentlich war ich wegen Andy Baum da, vom Ostbahn-Kurti hab ich da noch nix ghört.“ Dann aber kam der „Doktor“ auf die Bühne - und alles wurde anders. Fasziniert vom Wiener Charme, den Resetarits und Brödl mit dem Klang und Lebensgefühl des Rock’n’Roll verknüpften, begann er der Band nachzureisen, immer per Zug, mit dem es am Abend wieder heim ging: „Meine Eltern haben gemeint, solange ich nicht die Schule schwänze, kann ich machen, was ich will.“