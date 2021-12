Urlauber füllen die Gips-Stationen in Salzburg

An einem Spitzentag im Winter landen gut 150 Patienten im Kardinal Schwarzenberg Krankenhaus. Direkt von der Skipiste in die Schwarzacher Notaufnahme. Am vergangenen Montag, einem äußerst schönen Wintertag, waren es schon knapp mehr als 130 Erstaufnahmen. Und das in Pandemie-Zeiten - Reisehürden für Urlauber und 2-G-Pflicht für Lift und Skihütten inklusive. „Diese Anzahl an Ski-Sportlern nach den Feiertagen ist nicht außergewöhnlich für einen Winter“, erklärt Manfred Mittermair, ärztlicher Leiter und Chef der Unfallchirurgie. „Allein zwanzig Operationen waren am Montag nötig. Das ist eine Zahl, die vorpandemisch ist“, so Mittermair.