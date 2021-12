Messtechnik-Firma schließt 2021 mit Rekord ab

Das Grazer Messtechnik-Unternehmen Anton Paar hat im Geschäftsjahr 2021 mit einem Plus von 25 Prozent eine Rekordauftragssumme von 465 Mio. Euro verbucht. Das habe es in der 100-jährigen Firmengeschichte noch nicht gegeben, hieß es am Montag in einer Aussendung des Unternehmens. Wenngleich die Pandemie große Herausforderungen gebracht habe, will man sich mit Prämien beim Personal bedanken: 8,3 Mio. Euro werden an die 1.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Dank ausbezahlt.