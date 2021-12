„Ich erhoffe mir Titel“

Nur ein Spiel versäumt

Und mit dem Klub? Überwintert sie dank einer Absage von Rivale Wolfsburg mit einem Spiel mehr als Tabellenführer, steht in Cup und Champions League jeweils im Viertelfinale. „Ich erhoffe mir schon Titel“, gibt Zadrazil unumwunden zu. „Der DFB-Pokal wäre echt cool.“ Den Europacup fasst sie als „megaschwer“ auf. Aber: Paris, Gegner in der Runde der letzten Acht, wurde in der Vorbereitung in den USA schon mal in die Knie gezwungen. Die Premierensiegerin der Wahl zur Fußballerin des Jahres von 2018 (heuer wurde sie Zweite) dürfte jedenfalls auch im neuen Jahr gesetzt sein. Im Herbst hat die Jung-Tante bei den Münchnerinnen wie auch im Nationalteam nur ein Spiel verpasst, saß sonst nur zweimal auf der Bank.